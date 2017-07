Metallica vibre au son d’une Harley

Avec l’arrivée imminente de Metallica à Québec, le propriétaire et l’artiste à l’origine d’une superbe moto à l’effigie du groupe rêvent de la faire signer par James Hetfield et Lars Ulrich.

L’objectif est clair d’ici vendredi pour les deux amateurs qui sont devenus amis pendant les longs mois de cette création unique. Quelques contacts ont été établis, mais le succès de la mission n’est pas assuré.

La fameuse Harley-Davidson FXSTI 2003 devrait donc se trouver en Haute-Ville de Québec dans l’espoir que les membres du band s’y intéressent au moins le temps d’apposer leur griffe.

Photo Jean-François Desgagnés

« On veut juste la faire signer. Si on peut avoir de l’aide, tant mieux. En 2003, avec Iron Maiden, on avait réussi », explique Yves Thibault, qui a mis 5 mois et 135 h de travail pour terminer le projet.

Pour sa part, le propriétaire Alain Sévigny ne veut pas révéler le prix payé pour satisfaire sa passion. On comprend toutefois que le montant est très élevé.

« Je garde le prix pour moi. Je tripe sur Metallica. Je savais qu’Yves faisait des airbrush incroyables. Ce n’est pas juste pour la collection, je vais la rouler et l’exposer », ajoute-t-il.

Photo Jean-François Desgagnés

Billet de 1986

Fan de la première heure, Alain Sévigny avait une demande spéciale concernant sa motocyclette. Un souvenir de plus de 30 ans a été immortalisé sur l’aile, à l’arrière.

« J’ai vu Metallica le 3 novembre 1986 au Colisée de Victoriaville. J’ai gardé mon premier billet de show du temps et je le voulais sur la moto. Pour le reste, il avait carte blanche. »

Le projet a été amorcé en octobre 2016 et son propriétaire a préféré voir le travail évoluer graduellement, refusant d’avoir une surprise finale du tonnerre. Pour les acheteurs qui voudraient se manifester, la pièce convoitée n’est pas à vendre.

Photo Jean-François Desgagnés

« Jamais ! Elle est déjà dans mon testament. J’ai dit à mes deux gars que ce serait mon héritage. »

Par le passé, l’artiste âgé de 59 ans avait déjà réalisé la moto des Rolling Stones pour Laurent Prémont, le propriétaire de la concession Harley-Davidson à Québec.

Après avoir mis tant d’efforts sur une œuvre, Yves Thibault n’a qu’un seul regret. « C’est sûr que c’est tannant de la voir partir, mais Alain va peut-être me la prêter ! »