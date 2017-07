Saint-Léonard: l’acrobate blessé est hors de danger

L’acrobate argentin de 41 ans qui a fait une chute de six mètres, mardi soir, lors d’un spectacle de mâts chinois dans l'arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal, est hors de danger, malgré un traumatisme crânien.

On s’explique mal les circonstances entourant le drame, puisque Matias Plaul compte 20 ans d’expérience dans les arts du cirque et avait répété sans anicroche en après-midi avec les quatre autres membres de son collectif.

Au premier tiers du spectacle, la tête de l’acrobate a frappé une poutre de la structure du toit de la scène quand il a voulu sauter d’un mât à un autre.

«Tout allait bien»

«On répète toujours avant un spectacle. [...] Ce sont les artistes qui voient à leur sécurité et qui approuvent si ça va ou si ça ne va. Il y avait le toit et [le collectif] a dit que ça allait. Ils ont pratiqué et tout allait bien», a indiqué Nadine Marchand, directrice du festival Montréal complètement Cirque.

L’acrobate blessé repose toujours à l’hôpital en observation après avoir passé une batterie de tests, mais on ne craint plus pour sa vie. Il souffre d’un grave traumatisme crânien, mais se porte bien, a précisé Mme Marchand.

Il a évité le pire du choc en tentant de s’accrocher aux mâts avec ses pieds.

«Il est devenu plat. De cette façon, ce n’est pas la tête qui a tout pris le coup en chutant», a expliqué la directrice du festival.

Matias Plaul s’entraînait avec le collectif Entre nous depuis 10 ans.

«Un risque demeure toujours [en faisant du cirque]. C’est très triste ce qui est arrivé, mais nous sommes soulagés qu’il se porte bien. Il a été très chanceux et on lui souhaite un prompt rétablissement», a souligné Mme Marchand.

Le spectacle «Entre nous prévu» pour le 13 juillet dans l'arrondissement de Verdun n’aura pas lieu, mais il sera remplacé par un autre événement, a mentionné la directrice. On n’est pas encore en mesure de dire si les représentations prévues pour les 14, 15 et 16 juillet se tiendront ou non.

«Il se peut que les artistes adaptent le spectacle pour quatre personnes», a conclu Nadine Marchand.

Pas de harnais

Deux inspecteurs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ont été dépêchés le soir de l’accident pour analyser les lieux et déterminer s’il y a des motifs suffisants pour déclencher une enquête plus approfondie.

Il faudra expliquer pourquoi l’acrobate a accroché la poutre seulement lors du spectacle et non en s’exerçant.

Déjà, on sait que Matias Plaul n’était pas équipé d’un harnais pour la prestation. De plus, on n’a pas rapporté la présence d’un filet de sécurité sous lui.

Les inspecteurs rendront leur décision d’ici quelques jours.