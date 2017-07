«Ses services n’étaient pas aussi efficaces» - Roger Federer

WIMBLEDON – Roger Federer a fait mal paraître Milos Raonic au cours de ce match disputé à sens unique.

«Ses services n’étaient pas aussi efficaces que ceux réussis à mes dépens en demi-finale en 2016, a-t-il souligné. Ses deuxièmes balles de service n’étaient pas aussi puissantes. L’an passé, elles atteignaient 130 milles à l’heure.

«Je pouvais mieux lire la trajectoire cette année et ça m’a aidé à bien retourner ses frappes. Probablement qu’à notre prochaine rencontre, je verrais les balles de Raonic me siffler près de la tête...»

Federer était fort détendu en conférence de presse. On le sent très bien dans sa peau et en pleine confiance.

De gros cogneurs

Interrogé à savoir s’il se perçoit comme étant le favori maintenant qu’Andy Murray, Rafaël Nadal et Novak Djokovic sont tombés au combat, il a souri avant de répondre :«Ça n’a pas d’importance que je sois le favori ou non. Les trois joueurs toujours en lice sont tous de gros cogneurs. Ils sont plus grands et plus forts que moi. Je devrai trouver une façon de répondre à leurs attaques avec des balles coupées et des balles à effet.»

Déçu pour Djokovic

Il s’est dit déçu d’apprendre que Djokovic a dû se désister en raison d’une blessure à l’épaule droite.

«C’est normal de subir des blessures lorsqu’on participe à autant de tournois qu’il l’a fait, a dit Federer. Je lui souhaite d’être en mesure de revenir au jeu rapidement. J’espère qu’il n’a pas aggravé sa blessure.

«Bien sûr que je suis surpris par l’élimination de joueurs comme Murray, Nadal et Djokovic. Mais les autres font très bien et sur le gazon, la marge est mince entre la victoire et la défaite.»

Encore l’âge

Federer est le deuxième joueur le plus âgé de l’ère moderne à atteindre la demi-finale à Wimbledon après Ken Rosewall, qui avait 39 ans en 1974.

«Je n’étais pas au courant de cette statistique. Je ne sais pas si je dois me réjouir de voir mon nom être associé à des records comme celui-là!» a-t-il lancé en riant.

«Je dois admettre que je me sens super bien physiquement en cette deuxième semaine du tournoi à Wimbledon et c’était l’objectif visé lorsque j’ai pris une pause durant la saison sur terre battue. Ce fut la bonne décision.»