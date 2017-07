Ski acrobatique : la Coupe du monde s’arrêtera à Tremblant

La Coupe du monde FIS de ski acrobatique sera désormais présentée à la Station Mont Tremblant en vertu d'une entente de cinq ans conclue avec Freestyle Canada.

Cette décision met fin à un partenariat de longue date avec la station touristique Val Saint-Côme, qui accueillait l’événement international.

«Val Saint-Côme a été un partenaire important de la Coupe du monde FIS de ski acrobatique. Par contre, le site ne correspondait plus aux exigences de nos principaux partenaires et de la FIS», a expliqué Bruce Robinson, président et chef de la direction de Freestyle Canada, par voie de communiqué.

«Nous sommes convaincus que ce changement donnera une nouvelle énergie au ski acrobatique au Québec et favorisera de nouvelles opportunités pour Freestyle Canada», a-t-il ajouté.

Les skieurs de l’équipe nationale et de développement continueront toutefois d’utiliser les sites actuels de Val Saint-Côme. La station touristique présentera dorénavant des compétitions de niveau inférieur à la Coupe du monde, dont les épreuves FIS Nor-Am.

Retour à Tremblant

Il s’agira d’un retour pour le circuit de la Coupe du monde à Tremblant, où ont été disputées les épreuves de bosses et de sauts de 1996 à 2005 inclusivement.

Les dirigeants de la Station Mont Tremblant se réjouissent de la venue prochaine des meilleurs skieurs acrobatiques de la planète. Ils sont également convaincus que toutes les conditions sont réunies pour assurer le succès de l’événement.

«La qualité de nos infrastructures et l’expertise de nos équipes, tant en montagne que dans le village piétonnier, bénéficieront non seulement aux athlètes mais aussi à leurs familles et au comité organisateur», a indiqué Patrice Malo, président et chef de l’exploitation de Station Mont Tremblant.

«Ces atouts contribueront à faire rayonner l’événement sur le plan international tout en nourrissant le rêve de la relève locale qui pourra s’y développer, ce qui est tout à fait en lien avec notre mission et nos valeurs.»

La Coupe du monde FIS de Tremblant aura lieu le 20 janvier 2018.