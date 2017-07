Sortie éprouvante pour Aleksandra Wozniak

Wozniak et son adversaire ont été dérangées plusieurs fois par des balles qui s’invitaient dans leur duel. On était loin de Wimbledon. Après avoir enlevé la première manche, la joueuse de Blainville s’est effondrée pour baisser pavillon 3-6, 6-3 et 6-4 contre Kuwata, sixième favorite et 256e au classement. Wozniak participait à son premier tournoi en près d’un mois.