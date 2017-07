Tentative de meurtre: cet ex-aspirant policier condamné à sept ans de prison

L'ex-aspirant policier, Vincent Langlois-Laroche, passera les 59 prochains mois derrière les barreaux pour avoir tenté de tuer son ex-copine en 2014.

La juge Chantale Pelletier a rendu cette décision ce matin au Palais de justice de Québec.

En considération de la gravité des infractions, la planification et la prémiditation, la violence à l'égard de son ex-conjointe, les séquelles psychologiques de la victime et le profil narcissique de l'accusé, la juge considère qu'une peine d'emprisonnement de sept ans est appropriée pour cet ancien étudiant en technique policière.

Langlois-Laroche était déjà détenu depuis plus d'un an, alors qu'il a été déclaré coupable de tentative de meurtre, menace de mort et harcèlement criminel. Ainsi, 25 mois de détention sont réduits en raison de la peine déjà purgée.

En 2014, ne digérant pas sa récente rupture amoureuse qu’il avait lui-même amorcée, Langlois-Laroche a harcelé sa victime pour ensuite la menacer de mort.

Et, le 9 juin 2014, il l’a agressée sauvagement, alors que sa victime terminait son quart de travail comme infirmière au CHUL.

Plus de détails à venir...