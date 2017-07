The Who répète au Pavillon de la jeunesse

Deux jours avant de monter sur la scène des Plaines, à l’occasion du Festival d’été et de leur première visite dans la Vieille Capitale, la formation britannique The Who s’est réchauffée, mardi, au Pavillon de la jeunesse.

À l’aube d’une courte tournée nord-américaine qui sera lancée jeudi à Québec, Roger Daltrey, Pete Townshend et les musiciens des Who ont répété pendant quelques heures, en fin d’après-midi, à l’intérieur du petit amphithéâtre, à l’ombre du Centre Vidéotron.

Inactifs depuis leur dernier concert présenté le 12 avril à Birmingham, en Angleterre, la formation légendaire reprend la route pour une série de 14 spectacles, incluant six soirées à Vegas. Photo Yves Leclerc Arrivés lundi soir à Québec, les musiciens se sont pointés au Pavillon de la jeunesse, en début d’après-midi, sous haute surveillance.

Les musiciens accompagnateurs Zak Starkey, fils de Ringo Starr, le bassiste Jon Button, le guitariste Simon Townshend, frère de Pete, les claviéristes Loren Gold et John Corey et le multi-instrumentiste Frank Simes sont arrivés les premiers à l’arrière du Pavillon de la Jeunesse.

Les membres fondateurs Roger Daltrey et Pete Townshend ont suivi un peu plus tard, individuellement, aux alentours de 15 h.

On aurait bien aimé s’approcher des lieux pour leur poser quelques questions ou entendre quelques notes provenant de l’amphithéâtre, mais il était impossible d’approcher le groupe, en raison de la présence d’agents de sécurité.

Reprendre la main

Quelques sonorités ont réussi à percer le revêtement de tôle du Pavillon, mais impossible d’identifier des chansons de l’opéra-rock Tommy, qu’ils ont fait en entier lors de leur dernière tournée, ou les Baba O’Riley, Who Are You, Pinball Wizard, My Generation ou Won’t Get Fooled Again.

Il arrive souvent, avant le début d’une tournée, qu’un groupe ou un artiste répète quelques jours avant de se lancer dans une nouvelle série de spectacles, pour reprendre la main ou pour répéter un nouvel alignement de chansons.

Peter Gabriel l’a fait à quelques reprises dans le passé, comme les Bon Jovi, Robert Plant et le regretté David Bowie, investissant le Colisée Pepsi pour répéter.

Il ne serait pas étonnant que les Who retournent au même endroit mercredi pour une dernière journée de répétition avant le spectacle de demain sur les plaines d’Abraham.