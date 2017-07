Un nouveau défi pour Pierre Turgeon

Embauché par les Kings de Los Angeles lundi dernier, Pierre Turgeon effectuera un retour dans le monde du hockey professionnel pour une première fois depuis sa retraite en 2007.

Le Québécois de 47 ans a avoué qu'il ne songeait pas effectuer un retour dans les sphères de la Ligue nationale de hockey (LNH)... jusqu'à temps qu'il reçoive l'appel de son bon ami Luc Robitaille, nouveau président des Kings.

«Luc m'a demandé de venir passer une semaine à Los Angeles puisqu'il voulait que je puisse m'impliquer au sein de l'organisation, a dit Turgeon lors d'un entretien téléphonique avec TVA Sports, mercredi.

«Moi et ma femme avons regardé ça lors du dernier mois et demi à savoir si c'était une possibilité pour nous d'aller là-bas et nous avons conclu que nous étions rendus à cette étape de notre vie. Je suis bien excité de commencer dans ce nouveau rôle.»

En tant que joueur dans le circuit Bettman, Turgeon n'a jamais été en mesure de remporter la coupe Stanley, ni même de participer à une finale.

Celui qui a récolté pas moins de 1327 points, dont 515 buts, en 1294 rencontres dans la LNH espère pouvoir ajouter le prestigieux trophée à sa collection dans son nouveau rôle.

«Je n'ai jamais eu la chance de gagner la coupe et ce serait quelque chose de vraiment intéressant de la gagner en tant qu'entraîneur adjoint.»