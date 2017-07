(VIDÉO) Possible cas de rage au volant: «il m'a frappé à la tête et m'a fendu le front»

Deux conducteurs en sont venus aux coups dans ce qui a toutes les apparences d'un cas de rage au volant à Québec.

Un résident de Drummondville va se souvenir longtemps de sa soirée d'anniversaire à Québec, le 4 juillet dernier. Son témoignage a été transmis à TVA Nouvelles via leur page Facebook.

L'homme, qui était accompagné de son fils de 15 ans, circulait en direction sud sur l'autoroute Laurentienne à environ 100 km/h, quand un autre conducteur a commencé à montrer des signes d'impatience.

«Il zigzaguait autour de moi et freinait subitement. Il voulait me faire peur, il passait vraiment très proche de ma voiture», explique l'homme qui requiert l'anonymat. Son fils a filmé la scène.

Par la suite, les évènements ont dégénéré. Sur la vidéo, on voit le deuxième conducteur sortir de son véhicule et frapper la voiture du Drummondvillois. Ce dernier sort de sa voiture, et les deux hommes en sont venus aux coups.

«Il m'a frappé à la tête et m'a fendu le front, ça saignait. Ensuite, on l'a maîtrisé et il a frappé mon fils de 15 ans», explique le témoin.

Une semaine après les évènements, les éclaboussures de sang sont toujours visibles sur la voiture de l'homme.

Ce dernier a porté plainte à la police.