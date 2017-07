LORTIE, Flora Francoeur



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 11 juillet 2017, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Flora Francoeur, fille de feu Moïse Francoeur et de feu Emma Cyr. Elle était l'épouse de feu monsieur Raymond Lortie. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Raynald Lortie, Daniel Lortie (Yvette Landry ainsi que sa fille Andréanne Goudreau); sa petite-fille Katherine Lortie (Mikael Hébert), ses frères et sœurs: Linda Francoeur (Raymond Bergeron), Albert Francoeur (feu Jacqueline Gagnon), Walter Francoeur (Yolande Ferland), Gérald Francoeur, feu Léonard Francoeur (Nicole Châteauvert); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à tout le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement de l'aile Coulombe pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, Tél : 418-527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.