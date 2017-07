MERCIER, Annette Barrette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 juillet 2017, à l'âge de 85 ans et 7 mois, est décédée dans la paix, la sérénité et entourée de l'amour de sa fille et de ses petites-filles, dame Annette Barrette Mercier, épouse de feu monsieur Lucien Mercier. Elle demeurait à Château-Richer.les condoléances 1 hre avant la cérémonie, soit à compter de 13 h. L'inhumation se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa fille Louise (Claude Beaulieu); ses-petites-filles: Manon (Nelson Tardif), Martine (Simon Lachance), Line (Pierre Guimont) et Lucie (Patrick Poirier); ses arrière-petits-enfants: William, Catherine, Alexandre et Jacob Poirier, Anne Sophie et Émile Guimont; ses frères et ses sœurs: feu Juliette (Claude Picard), feu Léopold (feu Marie Laure Dionne), Rita (Roger Guilbault), Ernest (Pauline Dubé), Philippe (Yvette Desrochers), Angèle (feu Jean-Marc Verreault) et Lucien (Linda Dupuis); ses beaux-frères et sa belle-sœur: feu Marguerite ( feu Edgard Tremblay), feu Athanase (feu Anne-Marie Gravel), feu Lionel, feu Gaston (feu Jeanne-Éva Paré), feu Yvon, Jean-Paul (Germaine Leclerc), feu Félix (Jeannine Therrien), feu Denis (Louisette Corbin) et Guy; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du CHSLD Notre-Dame de Lourdes de Québec ainsi que le personnel du 2e étage de l'unité coronarienne et du 4e étage des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou un don à la Fabrique de Château-Richer ou par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec) 10 rue de l'Espinay Québec Qc. G1L 3L5 tel : 418-525-4385. La direction des funérailles a été confiée à la