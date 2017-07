VOYER, Marie-France



À Québec, le 4 juillet 2017, à l'âge de 53 ans, est décédée dame Marie-France Voyer, fille de Antonio Voyer et de Thérèse Anctil. Elle demeurait à Québec, autrefois de Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance àà compter de 9h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre ses parents; son frère Daniel, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et collègues de travail de l'université Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon.