DESCHÊNES, Simon



Paisiblement, entouré de l'amour des siens, le 7 juillet 2017, à l'âge de 46 ans, est décédé Simon Deschênes, conjoint de Julie Lefebvre. Il était le fils de Jean-Louis Deschênes et de Ghislaine DeBlois. Il demeurait à Québec.de 17 heures à 19 heures.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe et ses parents; ses beaux-parents : Gaétan Lefebvre (Céline Petitclerc); son beau-frère : Jean-François (Caroline Naud), sa marraine Lucille DeBlois, ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes, collègues de travail et ses précieux amis. Un remerciement particulier au département de l'Hémato-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (QC), H3A 3S5 , tél. : 514-861-9227 ou 1-866-343-2262.