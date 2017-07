GUÉRIN, Gérardine Lachance



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 23 juin 2017, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Gérardine Lachance, épouse de feu monsieur Rosaire Guérin, fille de feu madame Emma Ferland et de feu monsieur Anatole Lachance. Native de Saint-Ferréol-les-Neiges, elle demeurait à Québec depuis de nombreuses années.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Les Jardins Québec à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ghislain (Denise Trépanier), Rémy (Nicole Lemelin), Denyse (Raynald Jacques), André, Michel (Johanne Chalifour), Gérald (Lucie Dion) et Céline (René); ses petits-enfants: Jean-François, Daniel, Stéphane, Nathalie, Mélissa, Étienne, Olivier, Patricia, Laurie-Rachel, Mathieu, Horsy-Sarah et Aïcha; ses nombreux arrière-petits-enfants; sa sœur: Marie-Ange (feu Émile Cauchon); son frère: Oscar (Aline Fortier); ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle va rejoindre ceux et celles qui l'ont précédée: son époux Rosaire Guérin, son fils Jean-Luc; son petit-fils Jonathan, ainsi que ses frères, sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs des familles Guérin et Lachance. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Québec Téléphone : 418 682-6387 Site web : fmcoeur.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.