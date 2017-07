LECOURS, Evelyne Mailhot



À Kingston, Ontario, le 26 janvier 2017, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédée Evelyne Mailhot, épouse de feu Clément Lecours, fille de feu Emile Mailhot et feu Aline Morin, autrefois de Thetford-Mines.Evelyne laisse dans le deuil ses filles: Christine (Bernard Carrier) de Lévis, Véronique (Greg Patey) de Kingston; ses petits-enfants: Philippe de Kingston, Matthew (Yi Li) de Berlin, Geneviève (Nathan Cameron) de Kingston, Julia (Rob Myers) de Berlin; son arrière-petit-fils Justin de Kingston; sa soeur feu Juliette Mailhot (feu Georges Poirier, Laurent Lessard); sa nièce Charlotte Poirier (Pierre Blanchet); son neveu Jean Poirier; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lecours: feu Georges (feu Madeleine), feu Guy (Jacqueline), feu André (Georgette), Jacques (feu Lise), feu Madeleine (feu Odina), et plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Bethany Kids, site web : www.bethanykids.org. Adieu Pauline, Murielle, Janine et Madeleine.