BÉLANGER, Pauline Walsh



À Concord, New Hampshire, est décédée paisiblement le 22 février 2017, dame Pauline Walsh, épouse en premières noces de feu monsieur Frédéric Bélanger et en secondes noces de feu monsieur Minot Hill. Elle laisse dans le deuil son fils Johnny (Jean-Paul) Bélanger (Ann), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Pauline a fait une carrière de mannequin suivie d'une carrière en secrétariat. Elle a travaillé avec le Dr Pollack et durant les années 60, elle était enseignante au collège Bart. Sa beauté n'est égalée que par un courage et une détermination remarquable. Une passionnée des voyages, la Russie était son pays de choix. En privé, un hommage lui sera rendu le 14 juillet 2017 à 14h au Cimetière Belmont de Québec sous la direction des