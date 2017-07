200 personnes tuées en défendant l'environnement

Au moins 200 personnes sont mortes en 2016 alors qu’ils défendaient l’environnement face à des projets miniers, forestiers ou agricoles. Un nombre record d’après le rapport publié jeudi par l’organisation Global Witness.

Le Brésil a recensé le plus grand nombre de morts, avec 49. La Colombie (37), les Philippines (28) et l’Inde (16) s’avèrent les autres pays les plus touchés. Le Honduras, où 14 personnes ont été tuées en 2016, demeure le pays le plus meurtrier par habitant depuis la dernière décennie.

En 2016, les quelque 200 meurtres ont été répertoriés dans 24 pays. La tendance s’alourdit donc puisqu’en 2015, l’ONG a documenté 185 meurtres dans 16 pays. Ces chiffres pourraient toutefois être plus élevés, estime Global Witness, puisque beaucoup d’homicides ne sont pas rapportés à la police, particulièrement dans les régions rurales. Le secteur minier est celui qui est le plus dangereux. Au moins trente-trois personnes ont été tuées après s’être opposées à des projets miniers et pétroliers. De toutes les victimes, près de la moitié (40%) étaient issues des populations autochtones.

Un problème loin d'être résolu

D’après l’ONG, les instances gouvernementales et les compagnies privées échouent quand vient le temps de s’attaquer à la cause principale de cette problématique. Ils imposent des projets aux communautés locales sans avoir obtenu préalablement leur consentement formel.

«Presque 1000 meurtres ont été recensés par Global Witness depuis 2010, alors que plusieurs autres personnes ont subi des menaces, des attaques, du harcèlement, de la stigmatisation, de la surveillance et des arrestations. Les gouvernements ne sont manifestement pas en mesure de protéger les militants et le manque de responsabilisation des autorités laisse le champ libre à d’autres violations dans le futur», peut-on lire dans le rapport.

Il est difficile de cibler dans tous les cas les personnes à l'origine des crimes faute de procédures judiciaires. L’ONG détient par contre des preuves assez étoffées pour affirmer que la police et les forces militaires ont commis au moins 43 morts. Le secteur privé qui rassemble entre autres les gardes de sécurité et les tueurs à gages est associé à 52 meurtres.

Voici une vidéo présentant quelques témoignages de personnes qui se battent pour protéger leurs terres: