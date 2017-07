GAGNÉ, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juillet 2017, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Roland Gagné, époux de madame Rachelle Bernier. Il était le fils de feu monsieur Joseph Gagné et de feu dame Marie-Anne Dancause. Il demeurait à L'Isle-aux-Grues, cté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 14 juillet 2017, de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles, la famille accueillera parents et amis à l'église de L'Isle-aux-Grues, 238, Chemin du Roi, L'Isle-aux-Grues (Québec) G0R 1P0 à compter de 12h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rachelle, ses enfants: Jean-Sébastien (Annie Lord), Yves (Sabrina Miller); ses petits-enfants: Xavier, Justin et Nathan Gagné, Rosalie et Anthony Gagné. Il était le frère de: feu Jérôme Gagné (feu Diane Gagné), feu Paul-Émile Guimond (feu Gisèle Morissette), et le beau-frère de: Aline Bernier (Jean-Jacques Lavoie), Gaston Bernier (Lucette Vézina), feu François-Xavier Bernier (feu Marthe Vézina), Bibiane Bernier (feu Bertrand Vézina). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami (e)s. La famille désire remercier les intervenants du CLSC de St-Romuald et le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Antoine de L'Isle-aux-Grues ou à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon.La direction des funérailles a été confiée à la