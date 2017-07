L'ANGLAIS, François



Vers la tombée du jour, le 5 juillet 2017, François L'Anglais a traversé son dernier détroit, à l'âge de 93 ans. Son oeuvre accomplie, entouré de l'amour de ses proches, il s'est tout doucement éteint pour profiter d'un repos bien mérité.Lui survivent : sa conjointe Louise Brisson ; ses enfants : Odette (Jean Barussaud), Pierre (Linda Brasseur), Francine (Michel Lessard), Marie-Ève (Mathieu Latouche) et Laurence-Émilie (Mathieu Godbout) ; ses petits-enfants : Anne-Marie, Catherine, Guillaume et Dominique ; ses arrière-petits-enfants : Abdou Olivier, Victor, Alexandra et Rafael ainsi que sa soeur Céline (Gérard Barbin) et toute la famille Barbin qu'il affectionnait particulièrement.La famille vous accueillera aule vendredi 14 juillet 2017 de 19 h à 22 h et le samedi 15 juillet 2017 de 9 h à 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Polytechnique, 405, avenue Ogilvy, bureau 101, Montréal, Qc, H3N 1M3, Tél : 514-340-5959.