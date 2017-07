LENARDUZZI NAUD, Marisa



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 3 juillet 2017, à l'âge de 70 ans et 6 mois, est décédée dame Marisa Lenarduzzi, épouse de monsieur Richard L. Naud. Elle demeurait à Saint-Alban. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h 30,La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, madame Lenarduzzi laisse dans le deuil sa fille: Laurie-Anne; ses petits-fils: Francis Pelletier (Catherine) et Alexandre Pelletier (Émilie); sa sœur Miriam et son frère Marco; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Naud: feu Joseph (Andrée Gauthier), Claude (Gisèle Chantal), feu Jean-Blaise, Martin (feu Pierrette Courteau), feu Lucette (feu Jean-Marc Deschamps), Françoise (feu Gilbert Coléno); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le docteur Massimo Conti pour son professionnalisme et son humanisme ainsi que les infirmières du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.