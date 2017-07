GAGNON, Jean-Marc



À la Maison Michel-Sarrazin, Québec, le 1er juillet 2017, à l'âge de 82 ans 3 mois, est décédé monsieur Jean-Marc Gagnon, époux de feu dame Huguette Lachance. Né à Québec, le 11 mars 1935, il était le fils de feu dame Géraldine Gosselin et de feu monsieur Pierre Gagnon. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées auprès de son épouse au columbarium La Seigneurie. Monsieur Gagnon laisse dans le deuil sa fille Lucie Gagnon (Francis Pelletier); ses petits-enfants: Aurélie, Jacob et Justin Pelletier; ses frères, beaux-frères et belles-sœurs: André Gagnon (Claudette Jobin), Paul-Henri Gagnon (feu Carmelle Gagnon), René Tremblay (feu Jeanne Gagnon), Réjeanne Robitaille (feu Paul Gagnon), Lise Lachance ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin, Site : www.michel-sarrazin.ca, Tél. : 418-687-6084. Les funérailles sont sous la direction de