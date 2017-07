BEAUMONT, Jacqueline Faucher



À l'Hôpital de Montmagny, le 10 juillet 2017, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée madame Jacqueline Faucher, épouse de feu monsieur Rémi Beaumont et fille de feu monsieur Albert Faucher et de feu dame Alphonsine Gosselin. Elle demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances àle vendredi 14 juillet 2017 de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 12h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Odette (Yves Blais), Régis (Nicole Couillard), Gaétan (Constance Roy), Richard (Lise Couillard), André (Diane Falardeau) et Daniel (Patsy Demers); ses petits-enfants : Sylvain (Nathalie) et Caroline Blais (Jonathan), Réjean (Mélanie), Pierre (Audrey) et Marie Beaumont, Éric (Pénélope) et Olivier Beaumont, Émanuelle Beaumont (Samuel), Audrey (Matthew) et Nicolas Beaumont, Charles-Antoine, Félix et Samuel Beaumont; ses arrière-petits-enfants : Charles Blais, Rosalie, Raphael et Justine Beaumont, Philippe, Jeanne, Maxence et Louis Beaumont, Godrick Beaumont; ses frères et soeurs : feu Jeanne-D'arc (feu Roch Boivin), feu Fernande (feu Paul-Émile Fournel) (feu Roger Chabot), Thérèse (feu Raymond Blouin) (Réjean Gagnon), Paul (feu Constance Turcotte), feu Jean-Guy (Colette Côté), Marie-Paule, et feu Roch (Suzanne Giguère); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Beaumont : feu Benoît (feu Marie-Jeanne Poirier), feu Philomène (feu Fernand Baillargeon), feu Bertrand (Anita Thomassin) et feu Marius (Nicole Tremblay), ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier ses 2 grandes amies Marie-Paule et Marcelle ainsi que Joe Roy et son neveu Robert pour tous les services rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à La Fabrique de St-Pierre de la Rivière-du-Sud. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la