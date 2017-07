GIROUX, Jean



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean Giroux, survenu le 4 juillet 2017 à la Maison Michel-Sarrazin. Il était l'époux de dame Lucie Auger. Né à Québec de feu Madeleine Vachon et de feu Roger Giroux, il y habitait toujours. Sa famille recevra les condoléances le samedi, 15 juillet 2017, entre 10h et 13h, à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sophie, Antoine (Maude Tardif), Philippe (Marie-Claude Giroux); ses petits-enfants: Florence, Alexandre et Camille; son frère et sa sœur: Marthe et François (Anne Tremblay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Auger: Claire (Marcel Dufour), Louise (Martin Edwards) et Marc (Catherine Gagnon); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des amis très chers dont les anciens du Collège des Jésuites, promotion 1967-1968. La famille tient à adresser de chaleureux remerciements au Dr Larouche ainsi qu'aux infirmières du département d'oncologie de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus; aux Dr Houle et Dre Dany Bourget de la Clinique médicale St-Louis; à Martin Vézina ainsi qu'à ses collègues du CLSC de Ste-Foy-Cap-Rouge; Dr Désilets et les infirmières Aicha et Carole sans oublier les autres préposés et bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1T 1P5. Tél.: 418 687-6084Télécopieur: 418 687-0923. https://www.jedonneenligne.org/michel-arrazin/?FrmGroupUID=all