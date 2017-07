JEFFREY, Gladys



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 juillet 2017, après une longue maladie, est décédée madame Gladys Jeffrey, conjointe de monsieur Richard Guay, fille de feu madame Jeannette Therrien et de feu monsieur Gérard Jeffrey. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 16h à 18h.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Belmont de Ste-Foy. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Richard, sa sœur Betty (feu René O'neil); les deux fils de Richard: Michel (Élisabeth Lord), Christian (Karène Leclerc) et Léane ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis(es). Un merci bien spécial à tout le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Enfant-Jésus, dont docteur Anne Paquette ainsi qu'aux docteurs Jean Ouellet et John Lockrea pour les bons soins prodigués au cours des années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle : tél. : 418-524-2626 site web : www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.