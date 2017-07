GARIÉPY, Pauline



À l'Hôpital régional de Portneuf, au soins palliatifs, le 21 juin 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Pauline Gariépy, épouse de feu monsieur Gaston Ménard. Elle demeurait à Saint-Basile de Portneuf.où la famille recevra les condoléances en présence des cendres à compter de 13h. La mise en niche des cendres suivra. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole, Denise (Gilles Poulin et ses enfants Maggy et Robert), Francine (Georgette Gagné), Michel (Johanne Larrivée et ses enfants Audrey-Anne et Gabrielle); ses petits-enfants: Emmanuelle (Yan Béliveau), Stéphanie (Dave Levasseur), Alexandre (Véronyc Thomassin); son arrière-petite-fille Alicia Béliveau); sa sœur Yvonne (feu Clément Grenier); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Ménard: Pauline, feu Micheline (Raymond Hamel),Thérèse et Jocelyn; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf ainsi que le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf - Soins palliatifs. Téléphone 418 337-3658. Site web www.fsssp.ca.