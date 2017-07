VILLENEUVE, André



Au Manoir de la Rivière, le 4 juillet 2017, à l'âge de 85 ans et 6 mois, est décédé monsieur André Villeneuve, époux de madame Antoinette Gagnon, fils de feu dame Juliette Garneau et de feu monsieur Adélard Villeneuve. Il demeurait à Cap-Rouge (Québec).Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres suivra au cimetière St-Félix de Cap-Rouge. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Antoinette; sa filleule: Chantal (Wayne Blommaert); sa petite-nièce: Stéphanie (Cody Korpan); ses sœurs: Céline (Julien Delisle) et feu Sylvie; ses frères: Bernard, Pierre (Nicole Mathieu) et feu Yvon (Marie Chabot); ses belles-sœurs: Jeanne (1ères noces feu René Mathieu et 2e noces feu René Garneau) et Louisette; son beau-frère: Jacques Hamel; ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec. Téléphone: 418 656-4999, Courriel info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place. Il a été confié à la