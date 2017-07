LAMONTAGNE, Lucienne



À l'Hôpital Laval, le 30 juin 2017, à l'âge de 99 ans et 7 mois, est décédée dame Lucienne Lamontagne, épouse en premières noces de feu Victor Blais et en deuxièmes noces de feu Émile Thériault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.La mise en terre aura lieu au cimetière Belmont, lundi le 17 juillet à 10h.Elle était la mère de: feu Réjean Blais (Gaétane Blanchet), Yves Blais (Jacynthe Dufour) et la belle-mère de Georgette Thériault (feu Jacques Bergeron). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Marie-Ève Blais (Christian Martel), Pascale Blais (Jean-Philippe Paradis), Martin Blais (Mélanie Grégoire), Caroline Blais (Anthony Rehrmann), Benoit Blais (Annie Claude Comtois), Lyne Bergeron (Pierre Lebel) et Paule Bergeron (Pierre Levasseur) ainsi que ses quatorze arrière-petits-enfants et ses 6 arrière-arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces et ami(e)s.