BELLANTE, Thérèse Chabot



À l'IUCPQ (hôpital Laval), le 3 juillet 2017, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée dame Thérèse Chabot, épouse de feu M. Roberto Bellante. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses fils: Pierino, Ugo (Line Croteau) et Gino; ses petits-enfants: Alexandre (Myriam Dionne), Cécilia (Jean-Félix Deveault Lagarnière), Maxim (Jessica Ménard), Anne-Fréderic, Mia et Louka. Elle laisse également dans le deuil ses frères et ses belles-sœurs: Jean-Charles (Lucette Blouin), Gonzague (Corinne Blouin), Robert (Lucienne Blouin), feu Alphonse (Pauline Blouin), feu Joseph (Georgette Thivierge); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666