NORMAND MICHAUD, Bernadette



Au Centre d'Hébergement Limoilou, Québec, le 11 juin 2017, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée dame Bernadette Normand, épouse de monsieur Paul-Armand Michaud. Née à St-Roch, Québec, le 9 mars 1919, elle était la fille de feu dame Cédulia Morency et de feu monsieur Georges Normand. Madame demeurait à la paroisse St-Pascal-de-Maizeret, à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles. Madame Normand laisse en deuil son époux Paul Michaud; ses enfants: Élisabeth (André Savary) et Céline (Claude Dubois); ses petits-enfants: François, Geneviève (Hugo Vaillancourt) et Audrey; ainsi que son arrière-petite-fille Aurélie. Madame Normand était également la sœur de: Bertha, Marguerite, Thérèse, Edith (Roland Gendron), Cécile (Charles Thivierge), Willie (Simone Boivin), Paul (Thérèse Falardeau), Roland (Simone Chalifour), Médard (Marthe Lévesque) et Jeanne (Gaston Savard) tous décédés. Elle laisse aussi dans le deuil son beau-frère Patrice Michaud (Suzanne Paquet) et tous ses autres beaux-frères et belles-sœurs aujourd'hui décédés: Marc-Antoine Michaud (Fernande Leclerc), Charlotte Michaud (Emilien Grondin), Charles-Auguste Michaud et Claire Michaud; sans oublier plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage du C.H. Limoilou pour les excellents soins prodigués.