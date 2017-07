ASSELIN, Albina Camiré



Au CHSLD de St-Jean-Eudes, à Québec, le 9 juillet 2017, à l'âge de 99 ans et 3 mois, est décédée dame Albyna Camiré, conjointe de feu Raymond Asselin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Elle laisse dans le deuil ses deux enfants : Jacques (Nicole Nadeau) et Pierre (Réjeanne Pouliot); ses quatre petits-enfants : Nicolas, Rachel, David et Esther : ses soeurs : Laurence (feu Clément Morissette) et Françoise (feu André Morneau); sa belle-soeur Yvette Boudreault (feu Henri Camiré), ainsi que ses plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.