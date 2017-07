GOSSELIN, Léopold



Au Centre d'hébergement Chanoine-Audet, le 6 juillet 2017, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Léopold Gosselin, époux de Louise Drapeau, fils de feu monsieur Lauréat Gosselin et de feu madame Émiliana Lessard. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome, autrefois de Lac-Etchemin. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Christian (Julie Lapierre); sa petite-fille Marie-Pier Gosselin (Nicolas Boulay) et leurs enfants, ses deux arrière-petites-filles : Léa-Rose et Laurianne; sa petite-fille et filleule Christine Gosselin (Thomas Gill) et les enfants de son conjoint : Nathan, Christophe et Benjamin; et son petit-fils Jean-Philippe Gosselin; ses frères et soeurs : Yvette (feu Adrien Dumont), Florian (Irène Cadorette), Yvonne (feu Louis-Philippe Samson), Adrienne (Jacques Lemieux), Jeannine (Marcel Sévigny), Gilles (Monique Demers) et Andréa (Lise Langlois). Il est allé rejoindre ses frères et soeurs : Valère (feu Thérèse Beaulieu), Jeanne-d'Arc et Murielle (feu Maurice Gagnon). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Drapeau : feu Lucille (feu Gérard Ferland), feu Sarto, Conrad (Diane Demers), Lorraine (André Goudreau) et Marthe (Raymond Lapointe). Il laisse également dans le deuil plusieurs membres des familles Lessard, Morin, Couture, Tardif, Demers et Cantin, particulièrement : feu Lucienne Demers, feu Lucille Cantin, feu Gilles Cantin, feu Gisèle Cantin (feu Roger Cantin), et Roch Cantin (Marie Fecteau). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin de Lac-Etchemin. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera auà compter de 11h.