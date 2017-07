SIOUI, Gilles



À Wendake, le 30 juin 2017, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Gilles Sioui, fils de feu dame Rita Arseneault et de feu monsieur Claude Sioui. Il demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 14 juillet 2017 de 19h à 22h et le samedi 15 juillet 2017 de 9h à 12 h. Un bref rituel de condoléances lui sera rendu au salon à 12 h. Il laisse dans le deuil, sa sœur: Odette (Jean Dubé); son frère: feu Bruno; son neveu et filleul: Eric Sioui, ainsi que ses oncles et tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix.