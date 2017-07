BLANCHETTE, Élizabeth Girard



Au CHSLD Côté Jardins, le 30 juin 2017, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Élizabeth Girard, épouse de feu monsieur René Blanchette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean-Marc (Marcelle Lavoie), Roch, Johanne (Georges Drolet), Michel, Andrée (Marc-André Lavigueur) et Étienne (Caroline Émond); ses petits-enfants: Nancy, feu Nelson, Christine, Danny, Caroline, Mélanie, Cindy, Kim et Laurie; ses dix arrière-petits-enfants: Frédérique, Xavier, Justin, Eliane, Emy, Loïck, Olivier, Alexis, Ariane et Alexandre. Elle était la sœur de: feu Rosario (Mariette Lessard), feu Margot (feu Patrick Donaldson), feu Laurent (feu Béatrice Corneau), feu Robert (feu Pierrette Verreault), feu Sœur Noëlla, Thérèse (feu Yvan Gariépy), feu Jacques (Henriette Simard), Paul (feu Bernadette Paradis), Pauline (feu Yvon Matte), Jean-Marie (feu Myrette Lavoie) et Ludger (Monique Néron). Elle était la belle-sœur de: Martha, Aline et Aurèle (Madeleine Riel) ainsi que de nombreux autres beaux-frères et belles-sœurs décédés. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8 tél. : 418-682-6387.