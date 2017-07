JOANNETTE, Yvette Patry



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 juillet 2017, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Yvette Patry, épouse de feu Lucien Joannette, fille de feu dame Marie Seabourns et de feu monsieur Georges Patry. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 16h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain ( Nancy Roy) et Aline ( Donald Audet). Elle est la grand-maman de Guillaume (Julie Dubois), Audrey (Patrick Croteau) et Maude (Francis-Olivier Angenot Langlois); ses arrière-petits-enfants Florence et Mathis. C'est dans l'espérance et l'amour qu'elle est allée rejoindre son époux et ses frères et sœurs: Juliette, Yvonne, Georges, Roméo, Donat, Gemma, Roland, Jean-Paul et Joseph; mais laisse ici ses belles-sœurs Irène Matte, Thérèse Marcoux et Patricia Martin. Sans oublier les membres de sa belle-famille Joannette, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents, les enfants de la famille de Georgette et Jacques Lachance ainsi que plusieurs ami(e)s. Ses enfants remercient sincèrement le personnel soignant des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus ( soins palliatifs), 19 rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5. Des formulaires seront disponibles sur place.