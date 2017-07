GAGNON, Bernadette Beaurivage



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 3 juillet 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Bernadette Beaurivage, épouse de monsieur Herman Gagnon. Elle demeurait à Québec, autrefois à Saint-Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline et Simon (Dominique Delisle); ses petits-enfants: Raphaël, Camille, Sophie et leur mère Marie-Claude Duchesne; ses frères et soeurs: Raymond, Gabrielle (feu Paul Martineau), Soeur Cécile (Saint-Coeur-de-Marie), Emma et feu Jeannette (feu Aimé Fortier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagnon: Maurice (Murielle Champigny), feu Rodrigue (feu Murielle Dombroski), Frère Marcel (S.C.L.) et Danielle (Alain Veronneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 14 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 15 juillet à compter de 9h.