DAVIDSON, Adrien



À l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré, le 10 juillet 2017, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Adrien Davidson, époux de dame Marie-Marthe Mercier. Il demeurait à Beaupré autrefois de Château-Richer.où la famille vous accueillera à compter de 10h. Il laisse dans le deuil outre son épouse Marie-Marthe, ses enfants: Jean-Claude (Chantal Poirier), Stéphane (Marie-Hélène Boucher); ses petits-enfants: Jérémy, Tommy, Benjamin, Léanne et Amélie. Il est allé rejoindre ses frères: feu Benoît (feu Jeannette Caseault, feu Lucien (feu Marie-Anne Cauchon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Mercier: feu Antoinette (feu Maurice Boivin), feu Noël (feu Marie-Blanche Smith), feu Cécile (feu François Paré), feu Jeanne-D'arc, Germaine (feu Édouard Huot), feu Rita (feu Conrad Demers), Lucienne (Jean-Guy Giguère), feu Louis-Philippe (feu Carmelle Lefrançois) et feu Marie-Paule (Richard Larouche); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 1er et 2e étage de l'hôpital Ste-Anne de Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Ste-Anne, 11000 des Montagnards, Beaupré, G0A 1E0 ou par un don à la Fabrique de Château-Richer. La direction des funérailles a été confiée à la