LEFEBVRE, Yolande Savard



Au Centre hospitalier Chauveau, le 8 juillet 2017, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Yolande Savard, épouse de feu monsieur Roger Lefebvre, fille de feu dame Gracia Boutet et de feu monsieur Ernest Savard. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 14 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 15 juillet 2017 de 9h à 10h15.Les cendres seront déposées au columbarium de Wendake. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jacques (Marie P. Dagnault), Yves, feu Denis (feu Linda Batiste), Benoît (Linda Lamarre), Mario (France Gros-Louis), Marc, Martine (Yannick Tremblay); ses petits-enfants: Katy (Melrick), Sophie (Eric), Marie-Claude, feu Cathy, Patrick (Julie), Eve-Joëlle (Tom), Mathieu, Camille, Antoine, William; ses arrière-petits-enfants: Etienne, Raphaël, Flavie, Danahée, Elodie, Justin, Eloïse, Céleste, Julien; ses frères et sœurs: Maurice (Pierrette Jouvrot), Armand (Rolande Bélanger), Donat (feu Claudette Gagné), Fernand, feu Léo (Denise Renaud), Céline (Jean-Louis Dussault), Micheline (Réjean Hébert); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lefebvre: feu Louisette (feu André Perron), feu Jean-Paul (feu Noëlla Gros-Louis), feu Robert (feu Yvonne Bourque), feu Claude (Ghislaine Letarte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau pour leur dévouement, les soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.