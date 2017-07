LÉVESQUE, Jacqueline Turcotte



Au Centre d'hébergement St-Augustin, Québec, le 7 juillet 2017, à l'âge de 79 ans 11 mois, est décédée dame Jacqueline Lévesque, épouse de monsieur René Turcotte. Née à Charlesbourg, le 17 juillet 1937, madame était la fille de feu dame Corrine Sioui et de feu monsieur Jules Lévesque. Madame demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Outre son époux René, madame Lévesque laisse dans le deuil ses enfants: André (Sylvie Pleau), Gilles, Marie-Thérèse, Dominique; ses petits-enfants: Gabriel (Jessy Pelletier), Geneviève (Alex Gagnon), Caroline, Ariane, Maude, Alix, Flore, Colin; ses arrière-petits-enfants: Maxime, Joanie; ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Julie (Léo), Julienne (Richard), Rita (feu Jules), Jean-Marie (feu Véronique), Léo-Marc (feu Solange), Denise (feu Jacques); de la famille Turcotte: Pauline (Normand Goyette), Raymonde (André Mc Guillivray); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. Madame Lévesque était également la mère de Denis et la sœur de Gustave, Thérèse, Victor, Monique, Noëlla tous décédés. La famille remercie sincèrement tout le personnel du Centre d'hébergement St-Augustin pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: 418-527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com.