NAUD, Bernadette



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 28 juin 2017, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Bernadette Naud, fille de feu madame Marie Dussault et de feu monsieur Joseph Naud. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h30 à 11h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Deschambault. Elle laisse dans le deuil ses deux nièces: Ghislaine Mayrand (Carl Gagnon) et Maryse Mayrand (Jean Lambert); son beau-frère Marcel Mayrand (feu Jacqueline Naud) ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (hôpital St-François d'Assise) téléphone : 418-525-4385 site web : www.fondationduchuq.org . Des formulaires de dons seront disponibles sur place.