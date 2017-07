Ado toxicomane, facture salée

Un adolescent toxicomane coûtera 450 000 $ à la société tout au long de sa vie, alors que la prévention pourrait faire économiser des millions de dollars par an au Canada, d’après une étude obtenue en exclusivité par Le Journal.

« Ce n’est pas un problème ponctuel, c’est une situation chronique. Vous ne pouvez pas régler le problème en envoyant simplement votre enfant en traitement », décrit Angie Hamilton qui mène le combat avec son fils depuis 10 ans.

Tout a commencé par un joint de cannabis quand Cedrik (nom fictif) avait 13 ans. Un an plus tard, il était dépendant et le cannabis n’était qu’une substance parmi d’autres.

Tout au long de sa vie, un jeune comme Cedrik coûtera aux contribuables en moyenne 57 000 $ en soins de santé, 96 000 $ en services policiers et 299 000 $ en perte de contribution au PIB, d’après les calculs menés par McGill School of Business Not-For-Profit Consulting pour le compte de l’organisation Jeunesse sans drogue Canada.

Prévention

C’est la première fois qu’un chiffre est mis sur le poids financier que représente un adolescent toxicomane pour la société, indique Marc Paris, le directeur de Jeunesse sans drogue Canada. À l’inverse, l’organisme dédié à la prévention calcule que ses services pourraient éviter à 700 jeunes par an le cycle de la dépendance. Il ferait ainsi économiser à l’État 315 millions $ par année.

« On essaie de créer une génération qui aura moins tendance à expérimenter les drogues. Pour ça, il faut investir en prévention », insiste-t-il. Actuellement, à peine 5,3 % des budgets alloués en santé au Canada sont attribués à la prévention, indique l’étude obtenue par Le Journal.

À un an de la légalisation du cannabis, M. Paris espère renverser la vapeur, car le cannabis ouvre la porte aux autres substances illicites, indique le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies.

Si « le risque de dépendance atteint environ 9 % chez les personnes ayant consommé du cannabis au cours de leur vie », il atteint 16 % chez celles qui ont commencé à l’adolescence, poursuit le centre.

Cerveau vulnérable

M. Paris souligne que les jeunes Canadiens sont les plus importants consommateurs de pot en Occident, selon l’UNICEF. En effet, 28 % des Canadiens de 15 ans ont consommé du cannabis en 2013, contre moins de 10 % en Allemagne, en Finlande, en Norvège et en Suède.

Jeunesse sans drogue Canada ne s’oppose pas pour autant à la légalisation.

« La prohibition n’a pas fonctionné, c’est évident. Donc une approche différente est nécessaire, insiste M. Paris. Mais ça doit venir avec de l’éducation parce que ce n’est pas une drogue inoffensive. »

Il s’inquiète particulièrement des impacts du cannabis sur le développement cérébral.

Les adolescents sont plus vulnérables que les adultes au composé psychoactif du cannabis, le THC, car leur cerveau est en plein développement. C’est à l’adolescence que se développe le cortex préfrontal, la zone du cerveau impliquée notamment dans le contrôle des impulsions, la résolution de problèmes et la régulation émotionnelle, indique une étude du Département de psychologie de l’Université d’Ottawa.

Comment faire de la prévention efficace ?

Après une décennie de combat aux côtés de son fils, Angie Hamilton estime que si elle avait été mieux informée sur la dépendance, elle aurait peut-être pu éviter le cycle infernal.

« Ma première réaction a été la colère. Ça n’a pas aidé, raconte celle qui est aujourd’hui à la tête du regroupement Families for Addiction Recovery. Comme parent, vous devez trouver pourquoi votre enfant se drogue, rester empathique, maintenir le dialogue, c’est la seule façon de les aider. »

Influence

Dans cette veine, Marc Paris, le directeur de Jeunesse sans drogue Canada, prône le financement de campagnes de masse destinées aux parents, car se sont eux qui ont le plus d’influence sur leurs jeunes, croit-il.

Les avis sont toutefois partagés à ce sujet. D’après le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, les programmes exhaustifs de prévention s’avèrent plus efficaces quand ils sont offerts en milieu scolaire, car on touche à des groupes de jeunes et non des individus.

« Quand on parle de l’opinion des jeunes sur le cannabis et du comportement qu’ils adoptent à son égard, l’influence des pairs pourrait être plus grande que l’influence de la famille et de l’école », indique le professeur Harold Kalant, du Département de pharmacologie et de toxicologie de l’Université de Toronto, dans une étude du Centre canadien de lutte contre les toxicomanies.

Les campagnes en milieu scolaire sont néanmoins fort coûteuses, indique M. Paris.

« On évalue que ça coûte en moyenne 10 $ par enfant pour une campagne dans les écoles », dit-il.

Selon lui, pour être efficaces, « les campagnes de prévention doivent avoir plus d’un volet ».

Coût pour les parents

En plus de faire économiser des millions de dollars à la société, la prévention éviterait également des dépenses faramineuses aux parents.

À elle seule, Mme Hamilton calcule avoir déboursé plus de 200 000 $ pour faire traiter son fils, essentiellement aux États-Unis.

« C’est extrêmement difficile d’obtenir des traitements au Canada, car les mineurs peuvent refuser des soins et ils le font. Mon fils l’a fait. C’est pourquoi nous avons dû aller aux États-Unis et l’interner de force. »

Les ados et le pot

28 % des Canadiens de 15 ans ont consommé du cannabis en 2013, contre moins de 10 % en Allemagne, en Finlande, en Norvège et en Suède

22,4 % des 15-19 ans ont dit avoir pris du cannabis en 2013

22,9 % des élèves du secondaire au Québec ont déclaré avoir pris du cannabis en 2012-2013 contre 19 % dans l’ensemble du Canada

Sources : Statistique Canada, Centre Canadien de lutte contre la toxicomanie, UNICEF