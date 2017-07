Arrêtez tout ce que vous faites, le tracksuit de velours est de retour!

On les avait mis dans la catégorie de choses qu’on préfèrerait oublier, un peu comme notre phase micro sourcils et face orange.

Mais voilà qu’ils effectuent un grand comeback. Oui tout le monde, les ensembles de velours Juicy Couture sont à nouveau tendance.

Une publication partagée par Juicy Couture (@juicycouture) le 23 Fév 2017 à 14h43 PST

C’est la faute du label culte Vetements, qui les a remis sur la map lors de son défilé printemps-été 2017 à Paris.

Une publication partagée par Mel Ottenberg (@melzy917) le 3 Jui 2016 à 9h57 PDT

Il n’en aura pas fallu plus pour que les fashionistas renouent avec le duo pantalon de jogging et hoodie popularisé par Paris Hilton à son époque The Simple Life.

Une publication partagée par Juicy Couture (@juicycouture) le 10 Nov 2016 à 15h58 PST

Kim Kardashian, qui arborait fièrement le look en 2007 (à plat ventre sur son Range Rover assorti, of course), a sauté sur l’occasion de ressortir ses ensembles Juicy des boule à mites.

Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 14 Jan 2016 à 15h52 PST

Une publication partagée par Petra Collins (@petrafcollins) le 14 Sep 2016 à 11h16 PDT

Une publication partagée par Juicy Couture (@juicycouture) le 10 Fév 2017 à 8h52 PST

Ses sœurs ont rapidement suivi son exemple.

Une publication partagée par Juicy Couture (@juicycouture) le 2 Fév 2017 à 14h50 PST

Une publication partagée par Juicy Couture (@juicycouture) le 16 Jan 2017 à 16h52 PST

Les membres du clan Kardashian-Jenner ne sont pas les seules à rocker le look. Une foule de vedettes et d’influenceuses sont aussi fan.

Une publication partagée par ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) le 16 Jun 2017 à 11h54 PDT

Une publication partagée par Juicy Couture (@juicycouture) le 16 Mai 2017 à 14h51 PDT

Une publication partagée par Juicy Couture (@juicycouture) le 7 Mar 2017 à 13h03 PST

Une publication partagée par Juicy Couture (@juicycouture) le 30 Nov 2016 à 11h16 PST

Si ça vous dit d’adopter la tendance, Juicy Couture en offre une panoplie sur son site web.