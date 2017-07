JOLICOEUR, Fernande Côté



À la Résidence Auberge Aux Trois Pignons, le 7 juillet 2017, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée entourée de ses enfants, madame Fernande Côté, épouse de feu Georges-Henri Jolicoeur, fille de feu madame Albertine Guay et de feu monsieur Alfred Côté. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera à la Corporation du Cimetière Mont-Marie à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André Jolicoeur (Rose Anne Bourdages), Diane Jolicoeur (Denis St-Pierre), Céline Jolicoeur (Patrick Murray) et Sylvie Jolicoeur (Denis Painchaud); ses petits-enfants: Guillaume et Étienne Jolicoeur, Hugo et Chloé St-Pierre, Kim et Olivier Robitaille, ainsi qu'Alexandre Chabot et Meg-Ann Painchaud; ses cinq arrière-petits-enfants. L'ont précédée dans la mort ses deux soeurs: Jeanne d'Arc Côté (Frenette) et Julienne Côté (Corbeil). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux et nièces, tout particulièrement Francine Corbeil, Claire et Lyse Frenette avec qui elle entretenait des liens particuliers. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Auberge Aux Trois Pignons pour les bons soins prodigués plus particulièrement ''Monsieur Richard''.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer et/ou à la Maison Michel Sarrazin. Des formulaires seront disponibles sur place.