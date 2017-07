THOMASSIN, Pierrette Jobin



À l'Hôpital Général de Québec, le 10 juillet 2017, à l'âge de 81 ans 11 mois, est décédée dame Pierrette Jobin, épouse de monsieur Roland Thomassin. Née à Québec, le 6 août 1935, elle était la fille de feu dame Alice Langlois et de feu monsieur Ovide Jobin. Elle demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 10 h. Les cendres seront déposées au cimetière de Ste-Brigitte-de-Laval à une date ultérieure. Outre son époux Roland, madame Thomassin laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Line Boisvert), Pierre (Lisette Jobin), Bruno (Manon Thomassin), Christian; ses petits-enfants: Caroline (Paul Baron), Jonathan, Sabrina, Marc-André (Sabrina Grenier), Alexandre, Jonathan McLean, Alexandre McLean; son arrière-petite-fille Arielle; sa belle-sœur Monique Morency (feu Jean-Guy Jobin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec www.societealzheimerdequebec.com tél.: 418-527-4294. Les funérailles sont sous la direction de