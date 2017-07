MARCOTTE, Thérèse Duperré



Au CHUL, le 27 juin 2017, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Thérèse Duperré, épouse de feu monsieur Fernand Marcotte, homme d'affaires de Saguenay (Chicoutimi). Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Louise (Pierre C. Proulx), Johanne (Léonce Tremblay), Michel (Diane Samson), Manon (Denis Gratton); ses petits-enfants: Nicolas et Jennifer Chez, Steeve, Kevin, Cindy et Cathy Tremblay, Jean-Michel et Marie-Claude Marcotte, Frédéric et Vanessa Gauthier et Vincent Gratton; ses dix arrière-petits-enfants, son frère Paul, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Marcotte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des Jardins Du Haut-Laurent, plus particulièrement ceux du 2 côté Quartier, pour les bons soins prodigués ainsi que le personnel dévoué de l'unité des soins palliatifs du CHUL de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5 Tél. : 418-525-4385.