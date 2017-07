Beterbiev : GYM n'a rien à se reprocher selon Yvon Michel

Le patron de GYM, Yvon Michel, dit avoir mis les intérêts d'Artur Beterbiev avant ceux de l'entreprise, avec laquelle le boxeur d'origine tchétchène est en conflit.

«On savait qu'on était en litige, mais on a voulu lui donner la chance de se battre pour la position numéro 1. On a mis nos ressources au travail», a assuré le dirigeant jeudi, sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Le pugiliste reproche à son promoteur des retards de paiement à deux reprises. Le litige se trouve actuellement dans les mains des avocats.

Le promoteur maintient donc qu’un problème de visa américain est à l’origine de l’annulation du combat contre Enrico Koelling (23-1-0, 6 K.-O.) prévu le 29 juillet prochain.

«Quelques jours après avoir convenu la date du combat, on nous a dit que son visa lui avait été refusé. On ne le savait pas. Il devait se battre contre Sullivan Barrera en avril. On a présumé que tout était en ordre.»

Beterbiev a voulu mettre les pendules à l’heure en donnant sa version des faits par le biais de son compte Instagram, mercredi soir, déclarant que sa plainte a mené à la décision de GYM.

Il s'exprimera à 14 h lors d'une conférence de presse à Montréal.