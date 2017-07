SOUCY, Jean-Pierre



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 1er juillet 2017, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre Soucy, époux de dame Doris Gilbert. Né à Québec le 29 juillet 1934, il était le fils de feu Joseph-Pierre Soucy et de feu Graziella Demers. Il demeurait à la Résidence Saint-Philippe.de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Doris; les enfants du premier mariage de son père avec feu dame Marianne Beaudet : ses soeurs : feu Jeanne Soucy (feu Roger Verreault) et feu Hélène Soucy (feu Jean-Charles Langlois), son frère feu Louis-Philippe Soucy (Lucille Laquerre) et sa soeur Lise Soucy (Raymond Picard). Il laisse aussi dans le deuil de la famille Gilbert; ses belles-soeurs : Renée, Rita (feu Denis Gilbert) et Louise (Raymond Petitclerc), son beau-frère feu Lawrence, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que des ami(e)s fidèles et sincères. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise et du Centre d'hébergement d'Assise pour la qualité des soins prodigués et l'attention portée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715, ave des Replats, Québec, Qc G2J 1B8, 1 888 473-4636.