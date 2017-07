JOUBERT, Evangéliste



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 3 juillet 2017, à l'âge de 76 ans et 9 mois, est décédé monsieur Evangéliste Joubert, époux de madame Jocelyne Déchêne, fils de feu madame Évangéline Lantagne et de feu monsieur Wilfrid Joubert. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Serge (Pierrette Hébert), Valérie (Simon Tremblay), Martin Jacques (Émilie Dallaire), Julie Jacques (Pascal Duguay); ses frères et soeurs: Pierrette (Fernand Gauthier), Wellie (Cécile Rouleau), Winnie (Donald Saindon), Ernest (Sylvie Brion), Réjean (Maryse Dubé), Réjeanne; ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille Déchêne: Diane (Jean-Luc Harel), Jean-Luc (Lyne Demers), Yves (Suzanne Bélanger); ses petits-enfants adorés: Loïc, Thierry, Matis, Maxime, Alexis et Gabriel; ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca) ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (www.fmcoeur.qc.ca). La famille vous accueillera auà compter de 13h.