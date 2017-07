Cogeco: les revenus en hausse de 4,6 % au troisième trimestre

MONTRÉAL – Les revenus de Cogeco Communications ont progressé de 24,9 millions $ ou 4,6 % au troisième trimestre terminé le 31 mai dernier pour atteindre 565,2 millions $.

Lors du dévoilement de ses résultats trimestriels jeudi, le câblodistributeur québécois a précisé que les revenus ont été «essentiellement stimulés par la croissance de 3,3 % au sein du secteur des Services à large bande canadiens et la croissance de 9,8 % au sein du secteur des Services à large bande américains».

La stabilité dans le secteur des Services de technologies de l'information et des communications aux entreprises ont aussi contribué à donner de l’élan à Cogeco.

Au cours du 3e trimestre, le bénéfice de l’entreprise a atteint 76,2 millions ou 1,55 $ par action, ce qui se compare avantageusement à la perte de 387,4 millions $ ou 7,89 $ par action déclarée pour la même période, l’an dernier.

Pour 2018, la direction de Cogeco prévoit que ses revenus se chiffreront entre 2,3 milliards $ et 2,33 milliards $. «Ces projections financières préliminaires n'incluent pas les résultats financiers prévus découlant de l'annonce de l'acquisition de MetroCast», a-t-on indiqué par communiqué. Cette transaction de 1,4 milliard $ US (environ 1,783 milliards $ CAN) annoncée lundi dernier doit se conclure d'ici quelques mois.

L’entreprise s’appuie par ailleurs sur la croissance des Services à large bande américains en Floride pour maintenir ses flux de trésorerie.

«Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de nos résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2017, a dit jeudi Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc. Notre filiale des Services à large bande canadiens, Cogeco Connexion, a enregistré une croissance marquée sur le plan des produits et du BAIIA.»

«Atlantic Broadband continue de générer des résultats positifs qui cadrent avec nos attentes, a poursuivi M. Audet. Notre filiale américaine concentre ses efforts sur les investissements en Floride qui offrent un bon potentiel de croissance.»

Un dividende déterminé trimestriel de 0,43 $ par action a été déclaré, ce qui équivaut à une augmentation de 10,3 % comparativement au trimestre correspondant de 2016. Le dividende pour les actions à droits de vote multiples et les actions subalternes à droit de vote sera versé le 10 août prochain.