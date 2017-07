RIOUX, Jean-Pierre

" Capitaine"



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-Pierre Rioux, mieux connu sous le nom de "Capitaine." Il est décédé le 15 juin 2017, à l'âge de 63 ans à Saint-Apollinaire. Il était le fils de madame Lisa St-Onge et de feu Antoine Rioux. Originaire de Pointe-à-la-Garde en Gaspésie, il parcourait le Québec pour socialiser, fraterniser et aider son prochain. Il s'est arrêté plusieurs fois dans les dernières années à Saint-Apollinaire. La famille recevra les condoléances en présence des cendres ende 13h à 15h.Il y aura également des funérailles en l'église de Pointe-à-la-Garde en Gaspésie, le samedi 22 juillet 2017 à 13h. Les condoléances en l'église débuteront à 12h. La direction des funérailles a été confiée àIl est allé rejoindre son père Antoine et ses deux frères qui l'ont précédé dans la mort: Majella et Denis. Il laisse dans le deuil, outre sa mère Lisa, son fils Steeve ainsi que ses petits-enfants: Gina-Karina, Emile-Tommy, Alex-Guillaume et Emmylina. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Léo, Denise, Serge, Manon, Jacques et Jacqueline, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces et autres parents, sans oublier des ami(e)s de partout au Québec.