Dwight King veut retourner dans l'Ouest

L’attaquant Dwight King, qui n’a pas reçu de nouveau contrat du Canadien de Montréal, attend toujours de trouver preneur et souhaite retourner dans l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale.

L’ailier robuste de 28 ans a obtenu un point en 17 matchs après avoir été acquis des Kings de Los Angeles le 1er mars. Il semble ouvert à tous les rôles qui lui seront offerts.

«Je cherche simplement une ouverture à ce stade-ci, a-t-il expliqué à la chaîne Sportsnet. Je serai sur la glace plus souvent cette année pour améliorer mes habiletés.»

Pour y arriver, le géant de 6 pi et 4 po dit vouloir perdre du poids. Précisément, il veut passer de 232 à 225 lb.

De retour dans l'Ouest?

Toujours selon Sportsnet, quelques équipes de l’Ouest ont exprimé de l’intérêt envers le joueur autonome sans compensation et père de deux enfants.

D’ailleurs, King croit qu’il serait avantagé en retournant dans l’Ouest, où le jeu est axé sur l’attaque.

«Je suis plus confortable avec le style de jeu [de l’Ouest]. Il y a moins de transitions et plus de pression appliquée. C’est à quoi je suis habitué. Changer d’association, c’est plus difficile que les gens ne le croient, a-t-il déclaré. Je veux avoir l’occasion de prouver que je peux toujours être efficace.»

Choix de quatrième tour (109e au total) des Kings au repêchage de 2007, King a disputé 348 de ses 365 rencontres dans l’uniforme californien. Il revendique 53 buts et 56 mentions d’aide pour 109 points en saison régulière.

Le joueur originaire de la Saskatchewan a ajouté 25 points en 75 parties éliminatoires, lors desquelles il a gagné la coupe Stanley en 2012 et en 2014 avec Los Angeles.